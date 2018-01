Por Bruno Capelas

O México é um dos adversários do Brasil na primeira fase da Copa. FOTO: Divulgação O México é um dos adversários do Brasil na primeira fase da Copa. FOTO: Divulgação

O preço de levantar o caneco da Copa do Mundo ficou um pouco menos salgado para os gamers brasileiros.

Na tarde dessa segunda-feira, a Warner Games (responsável pela distribuição dos jogos da Electronics Arts no País) voltou atrás e divulgou novo valor para FIFA World Cup 14: R$ 199,90 — na semana passada, a empresa divulgou que o game chegaria ao Brasil custando R$ 250, o que rendeu muitas reclamações e xingamentos de fãs da série nas redes sociais.

É o mesmo preço do último game da série, FIFA 14, lançado em outubro de 2013. Segundo a Warner, a explicação para a a queda no preço foi a redução cambial dos últimos dias, que possibilitou o barateamento da produção do jogo, que estará disponível apenas para PlayStation 3 e Xbox 360.

FIFA World Cup 14 segue em pré-venda e chega às lojas de todo o País no dia 24 de abril, incluindo 203 seleções, 7.469 jogadores, 19 treinadores licenciados e 21 novos estádios, incluindo todos os 12 que estarão na Copa do Mundo, além da narração de Tiago Leifert e os comentários de Caio Ribeiro, ambos da TV Globo.

Além disso, a Sony anunciou um pacote especial para turbinar as vendas do jogo: por R$ 1,3 mil, a edição inclui FIFA World Cup 14, um kit completo do PlayStation 3 e um cupom para ter a bola oficial do evento, a Brazuca.