Por Murilo Roncolato

Watch Dogs chegou ao mundo dos games em maio para os consoles da chamada nova geração: Xbox One e PlayStation 4, bem como PS3, Xbox 360 e PC. O console da japonesa Nintendo, o Wii U, apesar de fazer parte da tal geração, ficou de fora na época, mas agora chegou a sua vez.

O título da Ubisoft divide espaço com os games de Mario e Luigi a partir desta terça-feira, 18, no mercado americano, por US$ 59. Por aqui, lojas de varejo fazem pré-venda como lançamento previsto para 8 de dezembro.

No Brasil, o jogo foi bem recebido e chegou a vender 335 mil cópias no primeiro mês.

Haverá dois DLCs (conteúdos adicionais) disponíveis para download pela Nintendo eShop. São elas a Conspiracy (US$ 5), que coloca Aiden Pearce em um mundo habitado por ciborgues identificáveis apenas através de uma lente (“Encontre, identifique e mate todos”, sugere a descrição do jogo); e Access Granted (US$ 7), que garante novas habilidades de hacking a Pearce, mais missões e opções de personalização.

A DLC mais completa Bad Blood não estará disponível para jogadores de Wii U.

@ToniCodrea No, the WiiU version will not have the DLC. — Watch Dogs (@watchdogsgame) 24 setembro 2014

Watch Dogs também será o último jogo “maduro” da Ubisoft a rodar no console da Nintendo. Em agosto, o CEO da produtora, Yves Guillemot, revelou que as vendas da franquia Assassin’s Creed para Wii U “são irrisórias” e que, por isso, Watch Dogs seria o derradeiro do seu catálogo “adulto”.

“Eles [os jogadores de consoles da Nintendo] estão muito interessados em Just Dance (da Ubisoft) e também em outros estilos de jogos”, disse. “Então o que tentaremos fazer é focar mais nesses tipos de jogos que eles têm interesse”, afirmou, afastando o temor de que a Ubisoft deixaria a plataforma de lado.