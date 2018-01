Por Murilo Roncolato

Rumores de que a Warner Bros estaria se preparando para lançar uma plataforma de distribuição digital de filmes, músicas e games se intensificaram desde que a empresa registrou um sistema chamado WB Play no Escritório de Marcas e Patentes dos Estados Unidos.

O documento faz referência a “serviços de venda online”, “serviços de transmissão de vídeo e áudio”, um “serviço de entretenimento”, “venda de itens virtuais”, “software de game para computador”, “software de game para console”, “gravação de vídeo e áudio dentro dos games”, e outros termos.

A empresa tem o endereço wbplay.com desde o ano passado, mas a página até hoje está vazia.

A WB Play pode ser o braço de venda digital que a Warner, como distribuidora de games, precisa para concorrer no mesmo pé que outras plataformas de distribuição digital de jogos como Steam, Origin (da Electronic Arts) e Uplay (da Ubisoft), dando maior flexibilidade e autonomia à empresa. Se seguir à risca os termos indicados no registro da marca, a WB Play pode ainda ir muito além dos games, e passar a disputar espaço com empresas de streaming de vídeo como Netflix e iTunes.

Os rumores ainda apontam para uma possível data de lançamento da WB Play: 30 de setembro. No dia, estreia o jogo Middle Earth: Shadow of Mordor (inspirado no universo do escritor J. R. R. Tolkien, autor de Senhor dos Anéis e O Hobbit), traduzido para o Brasil como Terra-média: Sombras de Mordor. Esses rumores foram alimentados pela aparição do logo da WB Play na página oficial do jogo (no canto superior esquerdo). A Warner não comentou os rumores.