A Microsoft ganhou dois fortes aliados no objetivo de impulsionar as vendas do Xbox 360: o Kinect, sistema de controle que utiliza apenas o corpo e a voz do jogador, e o game Call of Duty: Black Ops.

A empresa anunciou recentemente que já vendeu 1 milhão de unidades do Kinect e o plano é ir muito além disso, ainda esse ano. “A expectativa é que sejam vendidos 5 milhões de Kinects até o final de 2010”, disse Steve Ballmer. Todo esse burburinho ao redor do aparelho parece ter alavancado a venda dos consoles. No Reino Unido, as vendas do Xbox 360 dobraram após a chegada do Kinect nas lojas.

O outro puxador de vendas, Call of Duty: Black Ops é recordista em arrecadação, não apenas no setor de games, mas em toda indústria de entretenimento: arrecadou US$ 360 milhões no primeiro dia à venda. O game tem especial apelo os donos de Xbox, pois terá atualizações compatíveis apenas com o console da Microsoft. Cerca de 55% das mais de 2 milhões de unidades do game vendidas no Reino Unido foram para Xbox.

Por enquanto, vem tudo dando certo para a Microsoft. A empresa anunciou que vendeu 325 mil unidades do Xbox 360 no mês de outubro nos Estados Unidos, uma alta de 30% em comparação com o mesmo período em 2009.