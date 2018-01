No jornal El Pais de hoje, um especial sobre um século da música eletrônica. A matéria de abertura fala, entre outras coisas, sobre a “morte do autor”:

No que a eletrônica tem sido mais aventurada é na indefinição do conceito de autoria, ao multiplicar por 100 as identidades de um mesmo artista. Assim como no rock e outras músicas populares o ego é de importância central, e a fidelidade a uma gravadora se mostra substancial para garantir o sucesso mediante a definição e a continuidade da proposta, na eletrônica existem artistas que mudam de nome em função dos projetos que desenvolvem, que publicam em selos diferentes, adaptados a esse material.