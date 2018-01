Com a chegada da 3G, as operadoras de celular prometem competir com as fixas pelo mercado de banda larga. Existem no Brasil mais municípios com serviços de dados via celular do que com acesso de internet rápida. O estudo Barômetro Cisco de Banda Larga, da consultoria IDC, apontou que, no fim do ano passado, havia 8,1 milhões de conexões de internet rápida no País, das quais 602 mil via rede de celular.

Segundo o Atlas Brasileiro de Telecomunicações, da revista Teletime, a banda larga fixa está presente em 2.135 cidades brasileiras, o que representa 38,4% dos municípios. Em comparação, a comunicação de dados pela rede celular, com tecnologias de 2,5 G, cobre 3.345 municípios. Ou seja, em 1.210 cidades o telefone móvel é a única opção à conexão discada.

“O maior benefício da 3G é a internet móvel”, afirma Renato Ciuchini, diretor de Planejamento Estratégico e Novos Negócios da TIM. “Muitos serviços são os mesmos, mas a experiência é diferente.” A TIM anunciou dois planos de acesso ilimitado à internet, com velocidades de 1 megabit por segundo (Mbps) e 7,2 Mbps. O plano mais veloz é comparável ao de 8 Mbps oferecido pelas operadoras fixas e pelas empresas de TV a cabo.

