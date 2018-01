O primeiro computador com disco rígido foi lançado pela IBM em 13 de setembro de 1956. Ele se chamava Random Access Method of Accounting and Control (Ramac). Em português, Método de Acesso Aleatório de Contagem e Controle.

A máquina (foto) pesava mais de 250 quilos e armazenava 5 megabytes, em 50 discos de 60 centímetros de diâmetro.

Nos micros de hoje são comuns discos de 80 gigabytes, o equivalente a 16 mil Ramacs.

Foto: Magnetic Disk Heritage Center