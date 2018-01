A primeira revolução chegou em dezembro de 2007, quando começaram as transmissões digitais da TV aberta em São Paulo. Mas, nesse caso, a promessa de ruptura acabou se mostrando continuidade. Recursos avançados da tecnologia, como a multiprogramação (com a transmissão de vários programas ao mesmo tempo em um só canal) e a interatividade (com a oferta de serviços parecidos com a internet na tela de TV), acabaram ficando na promessa.

Desta vez é diferente. Discretamente, começou a segunda revolução digital da TV no Brasil. O televisor ligado à banda larga permite assistir ao que quiser, na hora em que quiser. Ele acaba com a grade de programação, com a locadora e com os discos de DVD e Blu-ray. Os principais fabricantes já colocaram no mercado brasileiro modelos de TV conectada.

Semana passada, nos Estados Unidos, foi a leilão a Blockbuster, maior rede de locadoras do mundo, em processo de falência. Muitos analistas apontaram a Netflix – com seu modelo de locação que permite assistir a filmes digitais da internet diretamente na TV – como a culpada pela morte da Blockbuster.

Enquanto a Netflix não chega ao Brasil, empresas como NetMovies, Saraiva e Terra operam serviços semelhantes. A Telefônica oferece vídeo sob demanda para seus clientes de fibra óptica e a Net promete lançar essa opção ainda este mês.

Há duas semanas, o Terra fez um evento na Bahia, durante cinco dias, reunindo representantes da empresa de 18 países. À noite, quatro seguranças tomavam conta dos equipamentos do evento. Durante as cinco noites, os vigias gastaram, na locadora virtual, cerca de R$ 400 dos R$ 600 em créditos que haviam sido colocados nos televisores conectados. “Considerei um sinal de sucesso do produto”, disse Pedro Rolla, diretor de mídia do Terra. “Nem tivemos de explicar como funcionava.”

O serviço Video Store do Terra está disponível nas TVs conectadas da LG há três meses. A expectativa é estar em mais duas marcas até junho. Apesar de o conteúdo vir pela internet, o espectador não o vê num navegador. Ele precisa clicar em ícones de aplicativos nas telas de TV para ter acesso aos serviços. Os donos do conteúdo têm de fechar acordos com cada fabricante.

Mais informações no Estado de hoje (“A segunda revolução digital da televisão” e “Fibra óptica, amiga do vídeo“, p. N6).

