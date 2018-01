As redes sociais e os mundos virtuais são ambientes fechados, como eram os serviços online AOL, CompuServe e Prodigy, antes da web, conforme apontou a Economist (em inglês). Segundo a revista, os padrões abertos devem acabar vencendo, como aconteceu na década passada:

“Agora a história parece se repetir. Dois dos maiores fenômenos dos últimos anos – as redes sociais como o Facebook e os mundos virtuais como o Second Life – são muito parecidos com o que a AOL era em 1994. São mundos fechados baseados em padrões proprietários. Você não consegue mover facilmente informações para dentro e para fora deles: tente mudar seu perfil do Facebook para o MySpace, ou levar uma peça de roupa ou mobília do Second Life para o Entropia Universe. Verdade que a natureza fechada dessas comunidades fazem parte de seu charme. E sua natureza proprietária também é inevitável: somente quando a tecnologia se estabelece aparecem os padrões. Mas agora isso está acontecendo com as redes sociais e os mundos virtuais.”