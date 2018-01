A Americanas.com e o Submarino, as duas maiores lojas virtuais do País, negociam anunciaram uma fusão que pode movimentar entre R$ 7 bilhões e R$ 8 bilhões. À frente do negócio estão os ex-sócios do banco Garantia, Jorge Paulo Lehmann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, donos das Lojas Americanas e ex-donos do Submarino.

A fusão seguiria o padrão de outro negócio dos mesmos investidores. Eles compraram a Brahma, fizeram uma fusão com a Antarctica e criaram a AmBev. Hoje, a AmBev tem 70% do mercado. Juntos, o Submarino e a Americanas.com responderam, no ano passado, por 57,5% dos dos R$ 2,5 bilhões vendidos em bens de consumo pela rede mundial no Brasil. Com a fusão, as duas marcas líderes devem continuar na ativa.

A possibilidade de união entre as empresas foi discutida pela primeira vez durante o auge da crise da rede mundial, no segundo semestre de 2000, logo após o estouro da bolha nos Estados Unidos. Mesmo durante a crise, no entanto, a internet brasileira nunca deixou de crescer, e os varejistas atravessaram bem os tempos difíceis.

Atualização: As empresas confirmaram hoje a fusão. Leia aqui a matéria dos jornalistas Aline Cury Zampieri e Márcio Anaya.

Mais informações no Estado de hoje (“Submarino e Americanas.com negociam fusão bilionária“, p. B18).