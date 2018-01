A Apple recomendou aos donos de iPod que não mudem ainda para o Windows Vista, lançado semana passada pela Microsoft. A empresa detectou alguns problemas de compatibilidade entre o sistema operacional e o iTunes, software responsável por sincronizar os arquivos de música entre o computador e o tocador.

A fabricante do iPod informou que levará algumas semanas para lançar uma nova versão do iTunes, adaptada ao Vista. A posição da Microsoft é que os usuários do software de música não devem deixar de migrar para o novo sistema operacional por causa disso. Desde outubro de 2001, quando o produto foi lançado, a Apple vendeu mais de 90 milhões de iPods.

Via Wired News (em inglês).