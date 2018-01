A revista Wired de abril indica o blog ihavethepower.blogspot.com, sobre a exposição Under the influence: He-Man and the Masters of the Universe, que aconteceu na Gallery 1988, em Los Angeles. Os trabalhos são inspirados no desenho animado da década de 1980. Acima, “Slippin into darkness” (caindo na escuridão), de Van Saro. Abaixo, “Trimming the bowl cut” (aparando o corte de tigela), de Kiersten Essenpreis.