Além de você, quem lê blog no Brasil? Um estudo do Ibope/NetRatings apontou que foram quase 9 milhões de pessoas em agosto, segundo Ralphe Manzoni Jr., do Blog dos Blogs, no IDG Now!. O número equivale a 46% dos brasileiros que acessaram a rede mundial a partir de casa no mês passado. A audiência dos blogs tem menos idade que a dos sites tradicionais de notícia.