Nos testes que as crianças fizeram ontem (22/11) do XO, nome oficial do laptop de US$ 100, a impressão geral foi muito boa. Várias crianças conseguiram descobrir sozinhas como o computador funcionava, com sua interface gráfica bastante intuitiva. A qualidade da tela surpreendeu os pesquisadores, que esperavam resolução mais baixa.

A principal pergunta delas era quando poderiam ganhar uma máquina daquelas. Como todo protótipo, os laptops não estavam livres de problemas. As baterias não estavam recarregando bem e, por causa disso, os computadores foram ligados na tomada.

A tecnologia Mesh, que permite às máquinas se conectarem sem fio umas às outras, precisava de ajustes e, por isso, os laptops acessavam ontem a internet por uma conexão normal de Wi-Fi, rede local sem fio. Algumas crianças acharam que mudar de aplicativo estava um pouco demorado.

