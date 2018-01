Enquanto, no Brasil, a maioria das operadoras costuma garantir somente 10% da velocidade prevista em contrato, nos Estados Unidos os consumidores conseguem receber, em média, mais de 80% do que contrataram, mesmo em horário de pico. Um estudo da Federal Communications Commission, agência reguladora americana, mostra que quem possui acesso por fibra óptica chega a conseguir um acesso mais rápido que o previsto no contrato.

A FCC publicou esta semana o relatório Measuring Broadband America, em que apresenta os resultados de testes de velocidade de banda larga com consumidores, como foi recomendado pelo Plano Nacional de Banda Larga americano, lançado no ano passado.

Durante o mês de março deste ano, foram testados os serviços prestados pelos 13 maiores provedores dos EUA, a partir da residência de milhares de voluntários, com conexões de DSL (tecnologia que usa a rede telefônica), cabo e fibras ópticas.

O estudo mostrou que, em média, durante o horário de pico, os serviços de DSL oferecem velocidades de download que correspondem a 82% da anunciada pelas operadoras em seu material de divulgação. Na tecnologia de cabo, o desempenho chega a 93% e, nos acessos em fibra, ela é maior do que o anunciado, com 114% de velocidade média. Foi considerado horário de pico o período de 19h às 23h.

Mais informações no Estado de hoje (“Nos EUA, velocidade média ultrapassa 80% do anunciado“, p. B14).

