A Telefônica e a Telmex, dona da Embratel e da Net, são os maiores jogadores do mercado latino-amercano de telecomunicações. A empresa espanhola está bem próxima de comprar a TVA, entrando primeiro como sócia minoritária, por impedimentos legais.

A aquisição faz parte da estratégia pelo mercado regional. A Net anunciou recentemente a compra da Vivax, que reforça a presença da empresa no interior de São Paulo. As negociações com a Telefônica foram confirmadas ontem pelo Grupo Abril, dono da TVA.

Mais informações no Estado de hoje (“Telefônica deve comprar TVA“, para assinantes, p. B18).