Em 2007, o celular de terceira geração (3G) era uma novidade no Brasil. Três anos depois, as operadoras móveis se preparam para a chegada da quarta geração (4G). A tecnologia deve ser um destaques da Futurecom, evento de telecomunicações que começa amanhã em São Paulo.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) planejava leiloar licenças de 4G no começo de 2012, mas já pensa em adiantar para o ano que vem, de olho na demanda que virá com a Copa de 2014. Os fornecedores de equipamentos estão animados com a aceleração do processo, mas nem todas as operadoras compartilham o sentimento.

“Pode haver pressão financeira num momento inadequado”, disse uma fonte do mercado. “Ninguém é contra novas tecnologias, mas os investimentos em 3G ainda estão em fase de maturação.”

O 4G usa uma tecnologia chamada Long Term Evolution (LTE), e precisa de uma faixa do espectro de radiofrequências diferente daquela usada pelo 3G. “A experiência para o cliente é igual a de uma rede fixa de altíssima capacidade”, afirmou Lourenço Coelho, vice-presidente da Ericsson, fabricante de equipamentos. A conexão pode ser cinco vezes mais rápida que a oferecida pelas redes 3G em funcionamento no Brasil.

A velocidade máxima chega a 100 megabits por segundo (Mbps), acima do que as operadoras brasileiras oferecem hoje em fibra óptica. Na visão de Wilson Cardoso, diretor de tecnologia da Nokia Siemens, que produz equipamentos, a cobertura do 4G acontecerá na forma de hotspots. Ou seja, em pequenas áreas em que o tráfego é maior, como, no caso da Copa, aeroportos, hotéis e estádios.

Os fabricantes veem urgência na implantação do 4G. “Nas grandes áreas metropolitanas, o espectro vai saturar”, afirmou Roberto Falsarella, gerente da fabricante Alcatel-Lucent. “A demanda por banda larga é maior que a oferta.”

A maioria dos equipamentos 4G deve funcionar também na rede 3G. Fora do Brasil, as redes estão começando a ser ativadas. A primeira operadora do mundo a lançar comercialmente foi a operadora TeliaSonera, na Suécia e na Noruega, há menos de um ano. Os primeiros equipamentos são modems, para serem ligados aos computadores.

“Até o fim do ano, devem ter 22 operações no mundo”, disse Helio Oyama, gerente de desenvolvimento de negócios da Qualcomm, que produz chips. “O LTE é uma alternativa que se desenvolve de forma paralela ao 3G.” Segundo Oyama, as novas versões do 3G, que chegam em breve ao mercado, têm desempenho parecido com o 4G.

Foto: Divulgação/Ericsson

