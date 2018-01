Quase três meses depois de seu lançamento nos Estados Unidos, o iPhone 4, da Apple, começa a ser vendido no Brasil amanhã. A TIM abrirá suas lojas em nove shoppings, cada um deles em um Estado, à zero hora para iniciar as vendas do aparelho. A Oi confirmou o lançamento, a Vivo marcou o anúncio para hoje e a Claro informou que segue as recomendações da Apple para a divulgação das informações.

Em São Paulo, o aparelho com memória de 16 gigabytes (GB), sem subsídio, custará R$ 1.799, e a versão 32GB sairá por R$ 2.099. A Oi informou que, fora de São Paulo, os aparelhos serão R$ 60 mais caros, segundo a empresa, por diferenças tributárias.

O preço é alto, levando-se em conta que, nos Estados Unidos, o valor de tabela do iPhone 4 16GB é de US$ 199 e o de 32 GB, de US$ 299, vinculados a um contrato de 24 meses com a AT&T. Esses preços, no entanto, incluem subsídios.

O iPhone 4 16GB sem subsídios sai nos EUA por US$ 599 (R$1.033). Ou seja, o aparelho no Brasil é 74% mais caro.

A TIM oferecerá um plano ilimitado de R$ 0,50 por dia para clientes pré-pagos. A Oi promete até dois meses de internet de graça e bônus de até R$ 2,1 mil, dependendo do plano. Tanto a TIM quanto a Oi venderão aparelhos desbloqueados.

Mais informações no Estado de hoje (“iPhone 4 começa a ser vendido no País amanhã“, p. B15).

