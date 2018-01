Fundada pelos portugueses em 1557, Macau foi a primeira colônia européia em terras chinesas. A cidade foi devolvida à China em dezembro de 1999, quando se tornou uma Região Administrativa Especial, no esquema “um país, dois sistemas”, o mesmo de Hong Kong.

Visito Macau a trabalho. A cidade se tornou um grande centro de jogos, com 25 cassinos. Pouco sobrou da presença portuguesa na cidade, modificada por uma atividade intensa do setor de construção civil nos últimos anos. Os nomes das ruas e dos estabelecimentos comerciais vêm escritos ao mesmo tempo em chinês e em português, mas não adianta perguntar às pessoas por aqui onde é a Avenida da Praia Grande. Elas só conhecem o nome em chinês. Até mesmo os taxistas não sabem. Nas repartições públicas, no entanto, ainda há quem fale o português.

O centro histórico, com seu calçadão, suas igrejas e o seminário dos jesuítas, mantêm traços da colonização. A maioria da população de origem portuguesa deixou a ilha com a devolução. A moeda se chama oficialmente pataca, mas, no dia-a-dia, as pessoas se referem a ela como “Macau dollar”.

Acima, uma foto que tirei de alguns edifícios novos, que ficam mais coloridos à noite, com as luzes dos cassinos. A cidade é muito segura, com lojas de jóias que ficam abertas a madrugada toda, esperando os apostadores de sorte que saem das casas de jogos.