Menos de duas semanas depois de a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) ter liberado a venda do Speedy, a banda larga da Telefônica, a operadora sofreu nova pane. Dessa vez, foram os telefones fixos da Grande São Paulo, que apresentaram problemas na manhã de ontem. Em comunicado, a empresa reconheceu os problemas das 11 horas às 12h10. Mesmo assim, muita gente já reclamava antes desse período e continuou a queixar-se depois. “A situação da rede de voz foi normalizada às 12h10, havendo situações de instabilidade localizada em pequena parcela de clientes residenciais, serviços 0800 e alguns clientes empresariais”, informou.

A pane afetou os telefones de serviços essenciais, como Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, e teve reflexo nas redes celulares, que ficaram congestionadas e tiveram dificuldades para completar chamadas. Até o número da Central de Relacionamento da Telefônica foi afetado. “Telefone temporariamente fora de serviço” dizia a mensagem gravada.

A Telefônica não informou os motivos do problema. Só citou, em comunicado, “um conjunto de oscilações na rede de serviço de voz”. O engenheiro Virgilio Freire, ex-presidente da Vésper, empresa que concorria com a Telefônica, escreveu em seu blog que existem dois motivos prováveis para a pane: infiltração de água nos cabos subterrâneos e aéreos ou nas centrais. “Em ambos os casos, a causa está numa instalação “capenga”, e na falta de manutenção preventiva”, escreveu. “Manutenção preventiva é um procedimento adotado por empresas de primeira linha no setor e consiste em não esperar que os defeitos ocorram.

