“É um mito que a internet é elitizada, que só fala para as classes A e B”, disse o presidente do Interactive Advertising Bureau Brasil (IAB ) e diretor-geral do Terra, Paulo Castro (foto). De acordo com o IAB Brasil, 37% dos internautas brasileiros no ano passado eram da classe C. Cinqüenta por cento eram da classes A e B e 13% da D e E. Este ano, a expectativa é que a fatia da classe C chegue a 40%. “Devemos fechar o ano com 18 milhões de usuários na classe C.”

“Outro mito que queremos eliminar é que não existe massa crítica na internet no Brasil”, afirmou Castro. “Já estamos entre o sexto e o sétimo mercado do mundo, à frente da França, da Itália e da Espanha. Somos o segundo meio de comunicação mais abrangente do Brasil.” Em primeiro lugar, está a TV.

No ano passado, o total de internautas no Brasil avançou 21%, chegando a 40 milhões. O crescimento foi incentivado pelas vendas de computadores, que somaram 10,5 milhões e ultrapassaram, pela primeira vez, o total de aparelhos de televisão vendidos no País. Para 2008, a expectativa de crescimento do número de internautas é de 15%, chegando a 45 milhões. “Os dois primeiros meses do ano mostraram números bem saudáveis de vendas de computadores”, destacou o presidente do IAB Brasil.

A publicidade na internet aumentou 45%, chegando a R$ 527 milhões em 2007. O número não inclui a maior parte dos links patrocinados, pequenos anúncios de texto que aparecem ao lado de resultados de busca e em páginas de conteúdo, principal fonte de receita do Google. Segundo Castro, existe um esforço da subsidiária brasileira do Google para que esses números possam ser agregados ao indicador. Hoje, a matriz da empresa não autoriza a sua divulgação para a entidade.

Mais informações no Estado de hoje, 5/3 (“Classe C brasileira avança na internet“, p. B19).