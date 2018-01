A partir de 2008, será possível mudar de operadora de telefonia e manter o número. As regras para a portabilidade numérica foram colocadas em consulta pública pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A medida deve aumentar a competição no setor de telecomunicações. Na telefonia fixa, no entanto, a mudança deve se concentrar nas famílias das classes A e B, com renda média acima de R$ 4.866 por mês, que representam 24% dos domicílios no Brasil, segundo estudo da consultoria Accenture.

Essa fatia corresponde aos 11 milhões de residências atendidas pela rede de TV a cabo, hoje a principal alternativa às operadoras na telefonia fixa.

“Quase oitenta por cento da população não teriam para onde portar o número”, afirmou Ricardo Distler, sócio responsável por Estratégias em Comunicações da Accenture. “Para quem mora em Itaquera, será inútil.”

