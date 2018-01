Até a década de 1960, a comunidade nipo-brasileira estava concentrada em São Paulo e Paraná. Com o passar dos anos, a presença dos nikkeis foi se espalhando para outras unidades da federação. Até 1980, houve um crescimento em Estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Maranhão e Pará e, até 1991, no Mato Grosso. No ano 2000, eram poucos os Estados que registravam menos de 20 mil representantes da comunidade.

Essas informações fazem parte de um estudo, que tem como base o Censo. Ele mostra que os nikkeis deixaram menos o campo do que a população do País como um todo e que sua escolaridade e renda estão acima da média do País. Existem, no entanto, poucos descendentes de japoneses entre os mais ricos. A distância entre a média de escolaridade da comunidade nipo-brasileira em relação ao restante da população foi se ampliando no decorrer dos anos.

No final do próximo mês, o estudo será publicado no formato de livro, sob o nome Kankaku: Evolução da comunidade nipo-brasileira em 100 anos de história, com patrocínio do Banco Real ABN Amro e apoio da Comissão Imim 100 Sul do Paraná e da Associação para Comemoração do Centenário de Imigração Japonesa no Brasil. Kankaku quer dizer senso e sensibilidade.

No mapa acima, a divisão por Estados da comunidade nipo-brasileira, em 2000.

Mais informações no Estado de hoje, 6/5 (“Onde estão os nipo-brasileiros“, p. H3).