Na terça-feira (30/9), acontece em São Paulo o seminário Concentração & Concorrência, organização pela Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços e de Telecomunicações Competitivas (TelComp).

A proposta é discutir as mudanças do setor, principalmente ante os planos de compra da Brasil Telecom pela Oi. Entre os participantes, estão Plínio de Aguiar Jr., conselheiro da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), e Olavo Chinaglia, conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Eu serei mediador em um dos painéis.