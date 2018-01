As telecomunicações não foram incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Até bem pouco tempo, eram vistas como o único setor de infra-estrutura que não atravessava problemas. O diagnóstico hoje, entretanto, é que começam a entrar em crise. A telefonia fixa está estagnada desde 2002 e o crescimento do celular desacelera. Em 2006, o investimento do setor caiu 14,3%, para R$ 12,6 bilhões, mesmo com projetos expressivos, como o R$ 1,1 bilhão que a Vivo destinou à sua rede GSM. A tendência é que, este ano, o montante seja ainda menor.

A banda larga cresce, mas é insuficiente para sustentar o mercado. A saída encontrada pelas empresas foi tentar sensibilizar o governo, que, com seu poder de compra, pode ajudar o setor a retomar a expansão. “Precisamos que o Estado tenha políticas públicas claras, com serviços universais, de qualidade e com transparência”, afirmou na sexta-feira (1/6) Cesar Rômulo Silveira Neto, superintendente executivo da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), durante o 51º Painel Telebrasil, na Costa do Sauípe (BA).

Ele sugeriu que o governo federal destine anualmente R$ 6 bilhões do orçamento para universalização da banda larga e do governo eletrônico. “Não é quase nada perto dos R$ 150 bilhões usados para pagar juros da dívida.” A idéia seria levar eletronicamente saúde, educação e segurança para municípios mais pobres.

Mais informações no Estado de hoje, 3/6 (“Tempo vira e teles já começam a pedir ajuda“, para assinantes, p. B16).