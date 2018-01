Qual foi o impacto da crise no mercado de tecnologia da informação no ano passado? “Não houve nenhum impacto”, garante o professor Fernando Meirelles (foto), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), responsável pela pesquisa anual sobre esse mercado, divulgada ontem (26/5). Segundo o estudo, o Brasil atingiu em maio uma base instalada de 60 milhões de microcomputadores, o que corresponde a uma máquina para três habitantes. Em maio de 2008, eram 50 milhões. “O vendedor de computadores não pode reclamar de 2008, e ainda não pode reclamar de 2009.”

Apesar disso, os fabricantes chegaram a reclamar já no fim do ano passado, queixando-se de queda nas vendas. “De fato, as vendas caíram, mas depois de uma grande expansão do mercado”, diz Meirelles. Para este ano, a expectativa é de que a demanda menor nos primeiros meses do ano possa ser compensada pelos efeitos positivos da queda do câmbio até o fim do ano.”O setor não vai encolher este ano”, afirma o professor. “As empresas não têm escolha. Não podem optar pela ‘desinformatização’.”

A FGV prepara um estudo sobre os impactos da crise no mercado de informática este ano, a ser divulgado em breve. “Não temos visto cancelamento de investimento, mas apenas alguma demora para que eles aconteçam”, aponta o professor Alberto Luiz Albertin, responsável pela pesquisa sobre comércio eletrônico, também divulgada ontem. “A empresa tem cada vez mais obrigações legais de se informatizar, como é o caso do Sped.” As regras do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped) exigem que as empresas digitalizem os livros contábeis.