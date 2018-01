Muita gente não se lembra dos problemas que os consumidores enfrentavam na época do monopólio estatal da Telebrás. Hoje, as operadoras privadas oferecem serviços ruins, por falta de fiscalização e de regras mais rigorosas. Mas o que acontecia naquela época é que as pessoas não conseguiam contratar os serviços. Tinham que ficar numa lista de espera, que poderia durar vários anos, ou recorrer ao mercado paralelo, e pagar R$ 4 mil, R$ 5 mil por uma linha telefônica.

O jornalista Ethevaldo Siqueira conta a história da Telebrás, e mostra os motivos de o Brasil ter chegado a 1995 com menos de 10 telefones por 100 habitantes. Ele relata que, de 1972 a 1985, a empresa atravessou uma fase de crescimento rápido, e estruturação de uma rede nacional. Daí em diante, com a crescente influência política, tudo mudou:

“Todos os governos, desde os governos militares até o de Sarney, enxugavam os superávits da Telebrás. As tarifas eram aviltadas e distorcidas pelo subsídio cruzado, para maquiar os índices de inflação cujo cálculo se baseava, entre outros indicadores, na variação do preço do serviço telefônico. Tarifas corroídas pela inflação acelerada resultavam ainda em crescente descapitalização e perda da capacidade de investimento do sistema estatal. Essa foi a triste realidade – que, aliás, costuma ocorrer com as empresas estatais, sempre sujeitas a interferências político-partidárias, empreguismo e corrupção.”

Ante a proposta de trazer de volta a Telebrás como gestora do plano de banda larga, não deveríamos ignorar as lições da história. Alguns leitores comentaram meu post sobre a matéria da Economist dizendo que o mercado brasileiro de telecomunicações cresceu por determinismo tecnológico, pela queda de preços trazida pela Lei de Moore. Não é bem assim. A tecnologia evoluía também há 20 anos, mas o governo passava a mão no caixa gerado pela Telebrás para fechar os rombos nas suas contas. Da mesma forma como faz hoje com o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Fust), cobrado todo mês de cada cliente de telefonia, e que acaba servindo para fazer superávit primário, no lugar de ampliar o acesso da população aos serviços de telecomunicações.