O registro de endereços na internet, que vinha crescendo cerca de 30% ao ano, avançou somente 19% no terceiro trimestre deste ano, comparado ao mesmo período de 2007, chegando a 174 milhões em todo o mundo. “Os efeitos da crise só devem ser sentidos neste trimestre”, disse Erica Saito, gerente de Marketing para América Latina da VeriSign. “É a primeira vez que o crescimento fica abaixo de 20%.” A VeriSign é responsável pelo registro dos endereços com final .com e .net.

Do total, 68,9 milhões de domínios tinham código de países. O mais popular entre os códigos de países é o .cn, da China, que ultrapassou o da Alemanha (.de) no trimestre passado. O código da China é o segundo mais popular no mundo, depois do .com. O crescimento anual do domínio .cn foi de 76% em 12 meses. “O .cn está em promoção há mais de um ano”, disse Erica. “Custa US$ 0,13 o registro.”

No ranking dos códigos de países, o Brasil (.br) subiu do nono para o oitavo lugar. O registro de endereços com final .br recebeu o incentivo de uma mudança na política do Comitê Gestor da Internet no Brasil em maio, que passou a registrar em endereços para pessoas físicas. Antes, a entidade exigia um número de CNPJ para fazer o registro. Existe atualmente cerca de 1,5 milhão de registros .br, segundo o Comitê Gestor da Internet no Brasil.

Mais informações no Estado de hoje, 27/12 (“Decresce registro de endereços na internet“, p. B8).