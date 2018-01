[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/6rYozIZOgDk” width=”425″ height=”366″ wmode=”transparent” /]

O Google anunciou hoje (5/11) sua estratégia para o mercado de telefonia celular. A empresa se uniu a um grupo de fabricantes e operadoras na Open Handset Alliance e anunciou o Android, uma plataforma de software para celulares, para concorrer com o Symbian e o Windows Mobile.

O Android tem código aberto. Ou seja, pode ser modificado livremente e usado sem o pagamento de royalties. O kit para desenvolvedores estará disponível na semana que vem e os aparelhos devem chegar ao mercado no segundo semestre de 2008. Acima, um vídeo em inglês com os criadores do Android.