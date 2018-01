Há três anos, a revista americana Wired (em inglês) publicou em sua capa a foto de uma indiana, com a chamada “Dê adeus a seu cubículo”, um alerta ao trabalhador dos Estados Unidos. A reportagem sobre offshoring (transferência de serviços para o exterior) tinha como destaque a Índia e trazia uma lista dos dez principais países que vendiam serviços de tecnologia da informação. O Brasil nem aparecia nela. As situação, no entanto, começou a mudar.

A consultoria AT Kearney publicou um

Documento relatório (em PDF) este ano com os dez países com melhores condições para a exportação de serviços de tecnologia e o Brasil ficou em quinto lugar. No relatório anterior, de 2005, o País era décimo. “O Brasil tem competência em software há 45 anos”, diz Antonio Carlos do Rego Gil,presidente da Associação Brasileira das Empresas de Software e Serviços para Exportação (Brasscom PDF

O software foi definido como uma das quatro prioridades da política industrial no começo do governo Lula,quando foi traçada uma meta de US$ 2 bilhões em exportação para este ano. Mas, apesar de o mercado ter crescido bastante, ainda está longe do objetivo. Gil prevê que as vendas de software e serviços de tecnologia para o exterior vão alcançar US$ 800 milhões este ano, menos da metade da meta.

