Os jovens vivem em rede. A facilidade que eles têm de utilizar a tecnologia modifica seus hábitos de consumo. Quando vão às compras, são mais fiéis à indicação dos amigos do que a marcas ou redes de varejo. Pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que eles chegam a usar o celular para consultar os amigos até no momento da compra. Apesar da proximidade desses consumidores com a tecnologia, as empresas precisam tomar cuidado: jovens com perfis diferentes se relacionam de forma diversa com o mundo digital.

O estudante de fisioterapia Fernando Nascimento compra, quase que mensalmente, pela internet, miniaturas de plástico para montar. Não raro, compra também eletrônicos, DVDs ou livros em sites estrangeiros. “Em muitos casos, é mais barato importar do que comprar em lojas físicas aqui no Brasil, mesmo com todos os impostos absurdos.”

Mas Nascimento não compra nenhum tipo de comida pela internet. “Para a comida, sou meio conservador, não confio muito, não.” Aliás, confiança é o requisito básico para fazer compras pela internet. “Um site bonitinho ajuda, um preço razoável e promoções, também. Mas se não rolar confiança na loja, desencana.” O site preferido do estudante para comprar as miniaturas, por exemplo, faz a negociação por e-mail. “É muito tosco, mas sempre funcionou.” O site foi indicado por amigos.

Existem alguns mitos sobre a relação dos jovens com a tecnologia. “As empresas tratam os jovens como se fossem um enigma”, afirmou Raquel Siqueira, diretora da Ipsos Gestão do Conhecimento. “Na verdade, os anseios, desejos e valores são muito parecidos com os de outras gerações. O invólucro é diferente, mas a essência é muito parecida.”

A internet comercial chegou ao Brasil em 1995. Para quem tem 13 anos, a rede mundial sempre existiu. Para o estudo Jovens na Era Go Global – Interatividade e Interconectividade, a Ipsos ouviu jovens de 13 a 24 anos em nove áreas metropolitanas do País.

