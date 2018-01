A venda da GVT para a francesa Vivendi, anunciada na última sexta-feira, foi bem recebida por associações de consumidores, reguladores, associações de empresas e pelo governo. A entrada de mais um grupo forte no mercado brasileiro de telecomunicações deve aumentar a competição na telefonia fixa e na banda larga.

As associações de consumidores haviam se manifestado contra a compra da GVT, que atua principalmente nas regiões Centro-Oeste e Sul do País, pela Telefônica. Antes de ser alvo de aquisição, a GVT havia anunciado sua expansão para os mercados de São Paulo e do Rio de Janeiro no próximo ano. Se fosse comprada pela Telefônica, a empresa provavelmente ficaria fora de São Paulo, e teria menos apetite para atacar o mercado do Rio.

“O consumidor está precisando, antes de tudo, de concorrência”, afirmou Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro Teste), por telefone. “Onde a GVT atua, ela já oferece qualidade superior à das concessionárias (Telefônica e Oi) e preços mais acessíveis. Entendemos que, com a Vivendi, a GVT será uma concorrente boa.”

Diogo Moysés, consultor técnico do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec), destacou a importância de a Vivendi manter os planos de expansão anunciados pela GVT. “Esperamos que a Vivendi invista em infraestrutura e que não atue somente no mercado de alta renda”, disse o consultor. “Nós temíamos que, se a Telefônica comprasse a GVT, houvesse uma concentração ainda maior de mercado, com a eliminação de um concorrente em potencial.

