Aos 60 anos, o cineasta americano David Lynch (foto acima) tem uma visão privilegiada do impacto da digitalização no cinema. Seu filme mais recente, Inland Empire, foi feito com uma filmadora digital Sony PD-150, que não é profissional.

Estrelado por Laura Dern (foto abaixo), o filme estreou em Nova York e em Boston. Lynch decidiu lançá-lo de maneira independente, sem o apoio de uma distribuidora, pequena ou grande. Ele disse, em entrevista à Salon (em inglês):

“Você sabe, dinheiro é ótimo. Mas existem coisas que podem ser feitas sem gastar muito dinheiro. Muitas delas estão ligadas à internet. A distribuição está mudando. (…) Os adiamentos para filmes estão diminuindo. Não existem mais grandes pagamentos. Isto já aconteceu com o setor de música, e agora está começando nos filmes. É melhor ir por esse caminho.”

O DVD do filme também deve ser lançado sem distribuidora. Autor de clássicos como Eraserhead e Veludo Azul, Lynch transformou seu site num canal direto de comunicação com a audiência.

Além de Inland Empire, o diretor lançou uma marca de café, chamada David Lynch Signature Cup, que começou a ser vendida em seu site e depois irá para as lojas nos Estados Unidos. O café teve um papel importante na série de televisão Twin Peaks, criada por Lynch.