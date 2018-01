Existem dois formatos de distribuição de vídeo que crescem rapidamente, e se preparam para aposentar o DVD: o Blu-ray (que armazena filmes em alta definição) e o download via internet. Há quem diga que o download pode se desenvolver mais rápido que o Blu-ray. Mas essa não é a visão de Dennis Maguire, presidente da Paramount Home Entertainment International, que visitou o Brasil esta semana.

“Os arquivos em alta definição são bastante grandes para serem baixados via internet”, disse Maguire. “A mídia física não vai desaparecer. As pessoas gostam da experiência social de comprar, de tocar e sentir os produtos.” O Homem de Ferro, lançado pelo estúdio, vendeu 260 mil cópias em Blu-ray nos Estados Unidos no primeiro dia de comercialização, um recorde para o formato. Na primeira semana, foram vendidos mais de 500 mil unidades.

A indústria da música encontra-se em um declínio que começou há dez anos, com a chegada dos sistemas de trocas de arquivos pela internet. Pelo discurso de Maguire, a indústria do vídeo teve a oportunidade de aprender com aquela experiência.

“Os arquivos digitais de música são muito menores e podem ser transmitidos pelas linhas telefônicas de uma forma mais rápida”, disse. “Somos beneficiados por termos arquivos maiores. Se os arquivos fossem menores, estaríamos no mesmo barco hoje.”

Mas, com a evolução da banda larga, essa vantagem tende a desaparecer. A solução, segundo Maguire, é oferecer conteúdo legítimo pela web. “Estamos continuamente oferecendo aos consumidores um acesso melhor aos nossos filmes, legalmente e com preços melhores. Devemos abraçar a tecnologia, não correr dela. Oferecendo escolha, os consumidores farão a escolha certa. Se não oferecermos alternativa, eles vão conseguir nosso produto de graça.”

