Apesar de muita gente – inclusive no governo – ter dito que não, tudo indica que haverá conversores de TV digital com interatividade em 2 de dezembro, data marcada para a estréia da tecnologia em São Paulo. Os conversores (ou set-top boxes) transformam o sinal digital em analógico, e permitem recebê-lo nos aparelhos atuais. A interatividade permite serviços parecidos com a internet na televisão, como compras, serviços bancários, informações sob demanda, bate-papo e correio eletrônico.

O software de interatividade, chamado Ginga, é a única coisa brasileira no chamado padrão nipo-brasileiro de TV digital. O ministro das Comunicações, Hélio Costa, havia até anunciado que a televisão digital estrearia sem interatividade, mas reviu sua posição. Ex-alunos do professor Guido Lemos, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB ), formaram uma empresa, chamada Mopa Embedded Systems, para transformar o Ginga em produto. O software foi desenvolvido por equipes na UFPB e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ).

A Evadin, que trabalha com a marca Aiko, é uma das parceiras da Mopa. “Teremos o Ginga implementado no final de novembro para os clientes”, afirmou Roberto Dias, gerente de Engenharia da Evadin. O preço ainda não está definido o preço do conversor. “Completo, como se espera, não será muito barato”, disse Maria Inês Poli, gerente de Marketing da Evadin. Outros fabricantes têm falado em pelo menos R$ 800, enquanto o governo garante que haverá aparelhos a R$ 200 no lançamento.

Mais informações no Estado de hoje, 2/9 (“Indústria prepara TV digital interativa“, p. B22).