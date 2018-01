A TV digital deve chegar ao Brasil sem interatividade, segundo a jornalista Gerusa Marques. A digitalização aproxima a televisão da internet, mas a interatividade plena depende de um canal de retorno — que pode ser uma linha discada, banda larga, telefone celular ou outra tecnologia — para levar as informações da casa do espectador à emissora.

O governo citou os custos do conversor, para deixar de fora a interatividade. Existem duas outras questões. As especificações técnicas demoraram muito para ficar prontas, sendo aprovadas ontem (29/5). Como o Ministério das Comunicações definiu dezembro para o início das transmissões, a indústria não tem o tempo necessário para desenvolver os produtos.

Outra questão é a resistência das emissoras de TV à conexão do conversor às redes das operadoras de telecomunicações. Elas temem que, além de permitir a interatividade, as teles passem a distribuir vídeo direto na televisão, com a tecnologia conhecida por IPTV. A esperança das emissoras era a criação de uma rede pública de banda larga sem fio, com tecnologia WiMax, que até agora não saiu.

Quem perde com isso é o espectador, que não terá acesso à principal novidade trazida pela TV digital. Se a interatividade chegar mais tarde, quem comprar o conversor para a estréia corre o risco de ficar com um aparelho obsoleto em casa.