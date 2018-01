Os professores Luiz Fernando Soares, da Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro, e Guido Lemos, da Universidade Federal da Paraíba (UFPB ), são capoeiristas. Eles lideraram os grupos de pesquisa responsáveis pelo software de interatividade da TV digital brasileira, que recebeu o nome Ginga.

“Ginga faz referência, ao mesmo tempo, à nossa arte e à nossa luta de resistência”, explica Soares. O software foi resultado da união do trabalho realizado separadamente pela PUC-Rio e pela UFPB, no âmbito das pesquisas do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, ambos financiados pelo governo. Os nomes dos projetos eram Maestro e FlexTV. “Na verdade, o Ginga é o resultado de um trabalho que começou muito antes, há 18 anos”, diz o professor da PUC-Rio. “Guido foi meu aluno de doutorado.”

O Ginga é a única tecnologia genuinamente nacional no sistema nipo-brasileiro de TV digital. Com o software, será possível utilizar na TV aplicativos parecidos com os que rodam na internet. Os aparelhos lançados até agora não vêm com o Ginga. Os fabricantes alegam que o software não está pronto, enquanto os pesquisadores que o criaram afirmam que ele está, sim – e há vários meses. O problema é que o software tem que ser adaptado para cada tipo de aparelho, levando-se em conta as diferenças nos componentes utilizados, e isto ainda não foi feito. Na PUC-Rio, Soares tem o Ginga instalado para demonstração.

Mais informações no Estado de hoje, 28/11 (“O que pega e o que não pega“, p. H4).