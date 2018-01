Uma pesquisa do Pew Research Center mostrou que os internautas americanos desconfiam das fontes tradicionais de notícia:

“A audiência de notícias da internet – cerca de um quarto de todos os americanos – tende a ser mais jovem e bem educada que o público como um todo. As pessoas que têm na internet sua principal fonte de notíciais expressam opiniões relativamente desfavoráveis sobre fontes tradicionais de notícias e estão entre as mais críticas do comportamento da imprensa. Aproximadamente 38% daqueles que acompanham o noticiário pela internet têm uma opinião desfavorável sobre canais como CNN, Fox News e MSNBC, comparados a 25% do público geral e a somente 17% dos que vêem notícias na TV.”