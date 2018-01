A China fechou o ano passado com 210 milhões de usuários de internet. O Brasil, para comparar, ficou com cerca de 40 milhões. Lá, a rede é fortemente controlada pelo governo. Quando estive em Shenzhen (foto) no ano passado, não conseguia acessar a Wikipedia. Quando fazia uma busca por sobre Macau, apareciam os links, mas, quando clicava neles, os textos não apareciam.

Segundo a revista Economist (em inglês), o perfil de uso da internet na China é diferente de outros países. Enquanto que, no Ocidente, a rede mundial se tornou uma ferramenta de negócios, na China ela é encarada principalmente como uma alternativa de entretenimento e interação social para os jovens: