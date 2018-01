A Telefónica oferece, na Espanha, um serviço de IPTV (vídeo via banda larga, direto no televisor), chamado Imagenio. Em junho, eram 575 mil assinantes, sendo que 21% deles usavam o serviço de vídeo sob demanda, em que o espectador escolhe o que quer assistir, sem acompanhar uma grade de programação. Segundo Joaquin Garcia Orbea, diretor da Telefónica, as pessoas ainda vêem mais canais convencionais, porque o vídeo sob demanda representa um custo adicional à mensalidade de televisão.

O Imagenio começou a fazer um piloto de alta definição. “Em 2009, esperamos lançar uma oferta comercial (de alta definição)”, disse Orbea. “A companhia está instalando fibra óptica até a infra-estrutura das casas.” Para usar o Imagenio, o assinante precisa ter uma conexão de 6 Megabits por segundo. O executivo participa amanhã (17/9) do evento TV 2.0, em São Paulo.