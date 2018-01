Sérgio Amadeu (foto), professor de pós-graduação da Faculdade Casper Líbero, discute em seu blog o impacto do projeto de lei contra crimes virtuais, que teve como relator o senador Eduardo Azeredo (PSDB-MG), na privacidade dos internautas, nas redes abertas sem fio, com tecnologia Wi-Fi, e nas cidades digitais. O projeto ainda precisa ser votado pela Câmara.

Ele faz oito perguntas. As duas primeiras são:

“1) COMO PODEREMOS TER BARES, PRAÇAS E CIBERCAFÉS COM O SINAL WIRELESS ABERTO CASO O ARTIGO 22 SEJA LEI? As pessoas terão que se identificar sempre para acessar uma rede wireless? Caso contrário, para que guardar os logs? Ou seja, o artigo 22 liquida o anonimato no acesso a rede?

2) COMO UMA PEQUENA PREFEITURA QUE PENSAVA EM ABRIR O SINAL WIRELESS PARA SEUS HABITANTES poderá também ABRIR O SINAL PARA SEUS VISITANTES, PARA OS TURISTAS?”

Amadeu, ex-diretor-presidente do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI), é autor do livro Exclusão digital: A miséria na era da informação (Fundação Perseu Abramo).