[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/YRnMzzGlMQA” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]



Mary Weiss , a voz principal das Shangri-Las, lança lá fora seu primeiro disco em quatro décadas, chamado Dangerous Game ( Norton ). Traz 13 canções inéditas e uma regravação de “Heaven Only Knows”, minha música preferida das Shangri-Las. A voz envelheceu um pouco, mas, felizmente, ela não tentou atualizar o estilo. É o mesmo pop feminino, como se todos esses anos não tivessem passado.

Em 1988, saiu aqui no Brasil, em vinil, Teen Anguish (Charly), uma coletânea de sucessos das Shangri-Las, gravados entre 1964 e 1966. Tinha “Leader of the Pack”, “Remember (Walking in the Sand)”, a própria “Heaven Only Knows” e outras nove canções. O grupo era formado por Mary, sua irmã Betty Weiss e as gêmeas Margie e Mary Ann Ganser. Só depois eu conheci as Ronettes e as Shirelles, os dois outros grandes girl groups. Naquela época não existia World Wide Web e o acesso à informação era muito mais complicado.

Acima, Mary Weiss canta “Don’t Come Back”, música do disco novo, no Beachland Ballroom, em 3/3/2007.