O romance Musashi, de Eiji Yoshikawa, é a obra literária de maior sucesso do Japão, com mais de 120 milhões de exemplares vendidos. Ele conta a história do samurai Miyamoto Musashi, que viveu entre 1584 e 1645. Publicado em capítulos no jornal Asahi Shimbun, entre 1935 e 1939, o livro foi adaptado para cinema, televisão e quadrinhos.

A publicação do romance por aqui, em 1999, marcou o início de uma onda de interesse por autores japoneses. A responsável por verter o texto para o português, Leiko Gotoda, se tornou a principal referência na tradução da literatura do Japão no País. Ela é sobrinha de Jun’ichiro Tanizaki, um dos grandes autores japoneses do século passado.

Musashi se tornou um sucesso inesperado. Ficou algumas semanas nas listas dos mais vendidos e acumulou tiragem de 110 mil exemplares dos dois volumes, com mais de 900 páginas cada um. “Para mim foi surpreendente mesmo”, afirmou Leiko. “Eu estava pensando numa edição meio que familiar. Costumava perguntar para minha irmã: será que vende 500? E ela dizia: acho que sim, nem que a gente faça saia batendo de porta em porta, pedindo para os amigos ficarem com um.”

Entre a decisão de traduzir o romance e a sua publicação, foram 10 anos. Musashi foi o primeiro livro japonês traduzido por Leiko. Até então, ela trabalhava como tradutora inglês-português. Resolveu traduzir o livro, que ainda não tinha editora, como uma forma de apresentar a cultura japonesa aos filhos, três homens e uma mulher, então adolescentes.

Mais informações no Estado de hoje, 12/6 (“Do japonês, para brasileiro ler“, p. H9).