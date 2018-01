As Casas Bahia lançaram ontem (2/2) sua loja virtual, aumentando a competição no varejo da internet brasileira. A maior rede varejista de eletrodomésticos, eletroeletrônicos e móveis espera faturar cerca de R$ 280 milhões este ano na rede, o que equivale a cerca de 2% do faturamento de toda a rede. “A expectativa é bem pé no chão”, afirmou Michael Klein, diretor executivo da rede. “Em 10 anos, queremos ter 20% do que movimenta o comércio eletrônico no País.”

No ano passado, o varejo virtual cresceu 30%, segundo dados preliminares da E-Bit, chegando a R$ 8,2 bilhões. Para 2009, a previsão de crescimento é de 20% a 25%, já levando em conta os efeitos da crise. Isso fará com que o volume movimentado ultrapasse os R$ 10 bilhões pela primeira vez.

Atualmente, o maior grupo do varejo virtual é o B2W, que reúne Submarino e Americanas.com. Em outubro de 2008, os varejistas virtuais ganharam um competidor de peso, com a estreia do Wal-Mart nas vendas online no País. Das grandes redes que atuam no Brasil, somente o Carrefour ainda não vende pela internet.

Mais informações no Estado de hoje (“Casas Bahia lançam loja virtual e aumentam competição na web“, p. B11).