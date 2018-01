O Carrefour, último dos grandes varejistas do País a iniciar as vendas pela internet, anunciou ontem o lançamento de sua loja virtual. O diretor-superintendente da companhia francesa no Brasil, Jean-Marc Pueyo (foto), afirmou que o objetivo é estar entre os cinco maiores varejistas da internet brasileira até o fim de 2011. A empresa não anunciou metas de faturamento para o site. “Se o Carrefour se tornasse o quinto maior, isso significaria ainda um faturamento anual abaixo de R$ 1 bilhão”, disse Alexandre Umberti, diretor da consultoria E-bit.

A maior varejista da internet brasileira é a B2W, seguida da Nova Pontocom, que reúne Casas Bahia, Ponto Frio e Extra. Segundo levantamento da Serasa Experian Hitwise, divulgado em dezembro do ano passado e compilado com mais de 90 mil internautas, a audiência do e-commerce no Brasil é liderada pela Americanas, seguida pelo Submarino, Magazine Luiza, Casas Bahia, Extra, Shoptime, Ponto Frio, Walmart, Compra Fácil e Amazon.

O site do Carrefour recebeu investimento de R$ 50 milhões, e foi desenvolvido em sete meses. O investimento está incluído nos aportes de R$ 2,5 bilhões previstos pelo grupo para o Brasil em 2010 e 2011. Os planos para este ano preveem a abertura de 70 lojas físicas.

Ao traçar como alvo estar entre os cinco maiores da internet, o Carrefour já considera a Nova Pontocom como uma empresa só. No ano passado, o faturamento do varejo eletrônico brasileiro somou R$ 10,6 bilhões, segundo estimativas da E-bit, um crescimento de 30% sobre o ano anterior. O mercado tem sido estimulado pela entrada de grandes varejistas na internet, como o Walmart, que estreou sua loja virtual no fim de 2008, e as Casas Bahia, no começo de 2009.

