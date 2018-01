A TIM entrou na Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) com um pedido para manter, por mais um ano, os códigos de longa distância 23 e 41. A TIM, que já tinha o código 41, adquiriu a Intelig, que tem o 23, em dezembro de 2009, e uma das condições impostas pela agência para dar a anuência prévia à operação foi a devolução de um dos códigos em 18 meses, prazo que expira em junho.

A restrição é decorrente da legislação do setor, que impede que uma empresa tenha mais de um código de longa distância na área de prestação de serviço. O objetivo da regra é preservar a competição no setor.

Mas a regra já havia sido quebrada em junho do ano passado, quando a Anatel permitiu que a Oi ficasse com dois códigos: o 31, da Telemar, e o 14, da Brasil Telecom (BrT). Fontes da Anatel disseram, que no caso da Oi, a autorização para que a empresa continuasse com os dois códigos foi dada mediante a restrição do uso deles em suas áreas de concessão. Ou seja, o 14 não funciona na área da Telemar e o 31 não funciona na área da BrT.

Mais informações no Estado de hoje (“TIM pede mais prazo para devolver um dos códigos de DDD“, p. B23).

Siga este blog no Twitter: @rcruz