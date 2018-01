Bonnie Brown, de 52 anos, era massagista do Google e se tornou milionária com opções de compra de ações da gigante da internet, segundo o New York Times (em inglês). Ela entrou na empresa quando havia somente 40 funcionários e saiu depois de cinco anos. Como acontece em outras companhias de tecnologia, os funcionários do Google recebem opções de compra, que permitem adquirir ações por um preço antigo, para depois vendê-las pela cotação atual, lucrando a diferença.

Os papéis do Google foram lançados a US$ 85 e, semana passada, chegaram a US$ 747, para depois caírem a US$ 664 na sexta-feira. Funcionários antigos, que entraram antes da abertura de capital, pagaram centavos por ação para exercer suas opções e Bonnie tinha direito a alguns milhares de papéis. Além de opções de compra, os funcionários do Google ganham cupons de massagem da empresa.

Na foto, um restaurante na sede do Google.