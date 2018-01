Para quem ficou impressionado com a interface multitoque do iPhone: os estudantes Manuel Hollert e Daniel Guse, da HfG Schwäbisch Gmünd, na Alemanha, criaram um projeto chamado Tangible Table.

Eles escreveram:

“Nosso objetivo era construir um protótipo funcional de interface do usuário baseada numa mesa tangível. Ao contrário de uma simulação, esse ambiente facilita a avaliação e o teste de interações do usuário. É por isso que os componentes visuais na superfície da mesa (como as escalas) são básicos e rústicos. Os princípios da interação e do comportamento gráfico tiveram prioridade.”