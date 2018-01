Antes de se interessar por fotógrafos picados por aranhas radioativas, Sam Raimi dirigiu Evil Dead, clássico de terror da década de 1980 que recebeu o nome de A Morte do Demônio no Brasil. O canadense Gord Fynes tirou fotos de pôsteres do musical Evil Dead, que está em cartaz em Toronto e é baseado no filme. Parece ótimo para quem gosta de ver pessoas endemoniadas cantando.

Via Boing Boing (em inglês).