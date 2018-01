A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já analisou quais mudanças serão necessárias no Plano Geral de Outorgas (PGO), um decreto presidencial, para permitir que uma concessionária de telefonia fixa compre outra. Elas teriam como objetivo viabilizar a compra da Brasil Telecom (BrT) pela Oi (antiga Telemar).

Segundo o conselheiro Plínio de Aguiar Júnior (foto), da Anatel, o conselho da agência não deve avaliar a proposta nem esta semana nem na próxima, por falta de quórum. Em fevereiro, o Ministério das Comunicações solicitou à Anatel uma proposta de alteração nas regras do setor de telecomunicações, que permitiriam, entre outras coisas, a criação da BrOi, como foi apelidada a operadora que iria resultar da aquisição.

“As mudanças do PGO já foram analisadas, mas ainda estamos avaliando o impacto em outros regulamentos”, disse Aguiar, que participou ontem (31/3) do evento Encontro Tele.Síntese, em São Paulo. “O pedido do ministério pegou a agência de surpresa, porque não existia nenhuma política pública que determinasse as mudanças.”

